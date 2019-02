View this post on Instagram

Aprovechando el viernes para decorar mis orejas, al final me he hecho 4 piercings en cada una para empezar. ¡David Aznar es un crack! No me ha hecho nada de daño y me ha dejado con ganas de más. Prometo volver la semana que viene. @aristocrazy #AristocrazyPiercings #granvia26 #madrid . Taking advantage of Friday to decorate my ears, at the end I have done 4 piercings in each one to begin with. David Aznar is a crack! He has not done me any harm and has left me wanting more. I promise to return next week. @aristocrazy #AristocrazyPiercings #granvia26 #madrid