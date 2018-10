Las joyas de Lady Di se convierten en el amuleto de la Duquesa de Sussex y en los complementos estrella de sus primeros looks premamá

Hace tres días el Palacio de Kensington anunciaba la noticia más esperada: el embarazo de Meghan Markle. La primera aparición pública de los futuros papás se producía solo unas horas más tarde con motivo de su gira por Oceanía, que se extenderá hasta final de mes. En concreto, los recién casados, que se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 19 de mayo, visitarán los Reinos de la Commonwealth de Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga.

A su llegada el pasado domingo al aeropuerto de Sídney, Meghan intentó ‘disimular’ su barriguita tras una carpeta (la noticia aún no era oficial), pero ya ha mostrado sus primeros y esperadísimos looks premamá, que incluían una significativa joya de la que no se ha desprendido. Unos bonitos pendientes de oro y diamantes con forma de mariposa que pertenecieron a Diana de Gales, quien los lució durante un tour por Canadá en 1986.

Como era de esperar, las felicitaciones y los primeros regalos para el futuro bebé han sido recurrentes por parte de los seguidores que esperaban ansiosos a la pareja en la ciudad australiana. Para la bienvenida, la estadounidense ha presumido de los primeros meses de embarazo con un sofisticado vestido de tirantes Karen Gee en color blanco roto, que no solo ha acompañado con los pendientes de Diana, sino también con una pulsera que también pertenecía al joyero de la madre de su marido.

Para el segundo acto de la visita, Meghan cambió de vestuario, aunque no de complementos. En esta ocasión, la Duquesa de Sussex se decantó por un vestido verde militar abotonado con falda ‘midi’ a tablas, firmado por Brandon Maxwell. La esposa del Príncipe Harry optó por un moño informal, que dejaba a la vista los llamativos pendientes de la que habría sido su suegra. Además, tampoco se desprendió del brazalete. Sin duda, esta es una prueba más de que los Duques de Sussex quieren incluir a Lady Di en los momentos más significativos de su vida y mantener vivo su recuerdo.