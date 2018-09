Looks míticos de Beyoncé o Jennifer Lopez a subasta en eBay

La plataforma de subastas online lanza una acción solidaria con los estilismos de las estrellas Puedes hacer tu puja hasta el próximo martes 2 de octubre

¿Te imaginas tener un armario en como el de los famosos? eBay puede cumplir tu sueño de vestir como las estrellas de Hollywood gracias a la nueva campaña solidaria que ha lanzado en su plataforma digital. El gigante de las subastas ha reunido a algunos de los mejores estilistas de la meca del cine, entre los que se encuentran Ilaria Urbinati, Karla Welch, Marni Senofonte, Rob Zangardi y Mariel Haenn, para lanzar en exclusiva la primera ‘Venta de Otoño de los Estilistas’.

Una selección de prendas en la que aparecen algunas de las piezas que más sensación han causado en el mundo de la moda en los últimos tiempos, como la sudadera de Balmain que Beyoncé lució en Coachella (cuyo precio alcanza ya los 380 dólares) o el polémico vestido semitransparente de Jennifer López en su pasado cumpleaños (231 dólares). Quizás estos dos ejemplos no sean los más asequibles, sin embargo, aún hay piezas firmadas por grandes diseñadores, como Karl Lagerfeld, cuyo precio no llega a los 10 dólares (8,5 euros).

Más de 60 looks en los que los estilistas han reunido algunas de las prendas más icónicas de sus clientes, siendo todo el dinero recaudado enviado a las diferentes Organizaciones y Fundaciones benéficas con las que colaboran respectivamente (ACLU, The Trevor Project, The GOOD + Foundation y Create Now).

La subasta de productos estará abierta hasta el próximo martes, 2 de octubre. ¿Aún no has pujado por ninguno de los artículos? Haz clic en este enlace para verlos todos.