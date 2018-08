La joven empresaria es una gran apasionada de los bolsos de lujo De todas las formas y colores, el modelo Birkin de Hermès es el más abundante en su colección La hermana de Kim Kardashian ya ya decidido cuál de ellos será para Stormie

Que Kylie Jenner es una gran amante del lujo es un dato que no se le escapa a nadie. Su reciente y exclusiva fiesta de 21 cumpleaños ha dado la vuelta al mundo no solo por las excentricidades en el look de la homenajeada y sus hermanas, sino también por su estridente decoración rosa, su selecta lista de invitados y los carísimos regalos recibidos. Entre ellos, destacaba el de su pareja y padre de su hija Stormi, Travis Scott, quien la sorprendió con nada menos que un flamante Rolls Royce de los años 50 valorado en aproximadamente 1,2 millones de euros. Sin duda, todo un derroche con el que quedaba de manifiesto el ‘poderío’ de la joven empresaria y su entorno.

Lo que el rapero parecía tener muy claro es que lo que no le iba a regalar a su chica era un bolso. Otro bolso. Y es que la menor del clan más famoso de la televisión ya posee una enorme colección cuyo incalculable valor no somos capaces de calcular. Ella misma se ha encargado de enseñarla a sus millones de seguidores a través de un vídeo publicado recientemente en su cuenta de YouTube, ejerciendo como guía de excepción de una de las estancias más especiales de su hogar.

“Es probable que hayas visto mi armario de bolsos en Snapchat o Instagram, pero ahora os voy a mostrar el tour completo”, explica al inicio. Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Prada y un sinfín de exclusivas firmas más. La hermana pequeña de Kim Kardashian posee toda una habitación destinada a los que parecen ser sus auténticos complementos fetiche, además de “una gran inversión”. Organizados por marcas y colores, todos figuran perfectamente colocados sobre baldas blancas perfectamente iluminadas con enormes paredes de espejo de fondo.

De todas las formas y colores, afirma que lleva años coleccionándolos. Algunos fueron adquiridos por ella y otros son regalo de su madre y hermanas. Pero ella tiene muy claro cuál es su favorito. “Si mi casa estuviera en llamas hay un diseño que salvaría el primero y es este”, relataba señalando un precioso Birkin (uno de los modelos más abundantes) de piel de cocodrilo en color claro.

Sin duda, todo un paraíso para cualquier aficionada a la moda, tan solo a su disposición. Bueno, y a la de su primogénita. Así, Kylie ya ha decidido cuál es el bolso que tiene reservado para ella. Se trata de un Grace de Hermès de pequeñas dimensiones en un llamativo tono fucsia, regalo de su hermana Kourtney las pasadas navidades. “Creo que es muy ‘mono’. Va a ser el que dé a Stormi cuando ella me diga ‘mamá quiero llevar bolso’. De modo que, probablemente, será su primer bolso”, sentencia orgullosa dejando muy claro quién será la heredera de su espectacular y valioso tesoro.