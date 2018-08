A sus 24 años, la exbailarina siente una debilidad especial por las firmas de lujo No dudó en elegir un ostentoso estilismo del sello de Donatella, cuya sede se encuentra en Milán

El estilo de Georgina Rodríguez no destaca precisamente por su elegancia y sofisticación. En sus apariciones públicas -ya sean en solitario o junto a Cristiano Ronaldo- sus looks no acaban de convencer en absoluto. Ya sea por las siluetas o los colores elegidos, lo cierto es que, a pesar de tener un físico espectacular a su favor, la novia del portugués no termina de dar en el clavo con sus elecciones. Suponíamos que sería cuestión de tiempo que la joven fuera depurando poco a poco sus estilismos, pero a tenor de los últimos acontecimientos, esto es algo que aún tardaremos en ver.

Recién instalada en Italia tras el fichaje del portugués por la Juventus de Turín, la exbailarina ha querido compartir con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram su primer paseo por Milán. Todo un acontecimiento que no ha dejado indiferente a nadie, más que por el hecho en sí, por el llamativo ‘outfit’ elegido.

Se trata de un ‘total look’ de Versace compuesto por pantalón pitillo y camisa con estampado de leopardo y cadenas doradas, unos de los más característicos de la firma italiana, con los que, tal y como se ha comprobado en sus últimas colecciones, ha querido rendir un tributo a sus orígenes. Lo combinaba con unas altísimas sandalias de plataforma y tiras cruzadas con un resultado un tanto excesivo.

“Facendo una passeggiata per Milano in Versace total look” (dando un paso por Milán con total look de Versace), escribía Georgina junto a la imagen, que en apenas 24 horas ha cosechado la friolera de 700.000 ‘me gusta’). Unas palabras en italiano que parecen demostrar que la española, de 24 años, parece haberse adaptado a la perfección a su nueva ‘dolce vita’, en la que ya se siente como en su propia casa.

Sin duda, un comentado estilismo que encarnaba a la perfección los valores más barrocos de lujo y ostentosidad del sello. Y es que, el precio del conjunto (perteneciente a su línea Wild Baroque y disponible en su tienda online) asciende nada menos que a 2.250 euros, una cantidad un tanto elevada para tratarse de un atuendo de ‘street style’.

Con esta elección, la pareja del futbolista no hace otra cosa que poner de relieve su afición por las marcas italianas más exclusivas. Si bien conoció a su chico cuando trabajaba de dependienta en una tienda de Gucci en Madrid, Dolce & Gabbana también figura entre sus favoritas. La falda verde que desató los rumores de embarazo con la que asistió a un desfile del certamen Gran Canaria Moda Cálida llevaba su firma. Pero además, fue la firma de la que vistió a su hija, Alana Martina, en su primer posado en exclusiva para la revista ¡HOLA!.