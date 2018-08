Descubrimos la procedencia de la sortija más llamativa de la esposa del príncipe Guillermo de la que no se separa últimamente.

No es verde, sino amarillo -el color favorito de la reina Isabel-, pero al igual que doña Letizia, Kate Middleton también guarda en su joyero una pieza llena de misterios. Si la esposa de Felipe VI volvía ‘loca’ a la prensa con su extraña sortija verde (que hizo correr ríos de tinta), la duquesa de Cambridge tiene su propia versión del anillo fetiche. Bien es cierto que en el caso de la inglesa no da tanto juego como la consorte de nuestro monarca, pero aún así resulta una pieza que acapara todas las miradas. El anillo de citrino de Kate Middleton está lleno de incógnitas que vamos a resolver poco a poco.

No es el impresionante zafiro de Diana, ni siquiera una de las valiosas alhajas del joyero de la reina Isabel, pero tiene un halo de misterio que lo convierten en una de las joyas más interesantes de las royals británicas, casi a la altura de la aguamarina con la que sorprendió Meghan en la fiesta posterior a su enlace. La esposa del príncipe Guillermo lo lució por última vez en la final de Wimbledon y aunque hasta ahora se ha pensado que era un regalo del nieto de la reina Isabel por el nacimiento del primogénito de la pareja, lo cierto es que, la impresionante sortija, de citrino y oro amarillo, llevaba en el joyero de Kate muchos más años de lo que se pensaba.

La Duquesa posee el anillo desde antes de comprometerse con el hijo del príncipe Carlos, si bien, no ha sido hasta los últimos meses cuando Kate la ha lucido con más frecuencia. Aunque se desconoce la procedencia de la sortija, parece una pieza montada en oro amarillo de 18 quilates y talla esmeralda, un corte muy vintage, del estilo de los anillos de la década de los 70 y 80. Por sus características podría tener un valor aproximado entre los 2000 y los 4000 euros. Kate ya la lucía en 2008, dos años antes de anunciar su compromiso con el hijo de Diana de Gales lo que deja claro que no es un regalo por el nacimiento del pequeño Jorge, pero no se sabe si pudo ser un presente del Príncipe durante el noviazgo.

En el caso de doña Letizia, cuya misteriosa sortija no lleva aún un año en su joyero, de momento no se ha podido averiguar si quiera si se trata de un regalo del Rey por su cumpleaños -lo más probable- o quién fue el encargado de elaborarla. Por ahora, lo único que ha quedado claro es que se trata de una pieza hecha en cristales verdes, un color que se asocia por su acrónimo al apoyo a la Monarquía, así como simboliza la serenidad y la armonía, mientras que el amarillo del anillo de Kate se asocia a la vitalidad y a la fuerza interior.

Regalos muy especiales

Aunque al principio se pensó que el anillo de citrino podía haber sido el regalo del duque de Cambridge a su esposa tras dar a luz a su primogénito, lo cierto es que en realidad, lo que Guillermo le regaló fue una ‘banda de eternidad’ en diamantes que lleva junto a su anillo de pedida. Tras el nacimiento de Charlotte, el hijo de Diana obsequió a su esposa con un par de pendientes de turmalina, amatista y diamantes de una de sus firmas preferidas, Kiki McDonough. Ahora solo queda saber cuál ha sido el regalo por la llegada del príncipe Louis.