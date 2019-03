La hija de Blanca Romero ha compartido un vídeo a través de Instagram en el que revela su caso. Pero no está sola. Un gran número de ‘celebs’ también han tenido que librar su particular regla contra los granos

Es una de las jóvenes modelos más prometedoras del panorama nacional y ya despunta como ‘influencer’. Pero a pesar de tener uno de los rostros más bellos, hubo un tiempo en el que Lucía Rivera no quería ni salir a la calle acomplejada por su acné, una afección cutánea de la que no se libran ni las ‘celebs’ (no hay más que ver las últimas imágenes de Justin Bieber). Algo que ella misma ha querido sacar a la luz hace muy poco a través de sus ‘stories’ de Instagram para que su historia pueda servir de ayuda a los que, como ella luchan a diario contra los granos.

“Yo no he tenido la piel en condiciones como para daros consejos así que solo os voy a guiar un poco voy a contaros cómo me quite los granos para que no paséis lo mismo que yo”, comenzaba la joven en su vídeo. Lo que relató a continuación es que hace justo un año sufrió un brote “brutal” por estrés al que no sabía cómo poner remedio: “Me tocaba y me dolía. No quería salir a la calle, me quería arrancar la cara… Probé de todo y lo que pasó es que mi piel se hizo inmune, no aceptaba nada y me salían granos y más granos”. Al final, la solución fue clara, acudir al dermatólogo, “que es lo que tenía que haber hecho desde el principio”. “Mi consejo es que vayáis a un especialista, que no andéis probando cosas porque la gente habla sin saber o desde su propia experiencia y lo que le va bien a una persona una a otra no. Yo tuve que tomar antibióticos”, lo que realmente acabó con su problema.

“No quiero decir que ahora esté perfecta ni que mi cara lo sea. Solo que ya no me salen granos y eso para mí es un gran avance. Tened paciencia, es un proceso muy largo. Al final se os quitará, a mi me tardó un año”, aseguraba a sus seguidores para concluir tajante: “Que no os vendan chorradas porque no funcionan. El acné es un tema serio que se arregla con antibióticos y antes de que tengáis que tomarlos id a un dermatólogo a ver si hay una solución que no tenga que ser esa”.

