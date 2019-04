Así es Lorena Durán, la sevillana ‘curvy’ que promete revolucionar Victoria’s Secret

View this post on Instagram

I am happy and proud of this new job. It's time for diversity. Thanks to all the team @victoriassecret for making my dreams come true. 🦋 Estoy feliz y orgullosa de este nuevo trabajo, es el tiempo de la diversidad. Gracias al equipo de @victoriassecret por hacer realidad mis sueños. Gracias a mi agencia @jagmodels #victoriassecret