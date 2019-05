Looks ‘teenagers’, sensualidad y algún desastre en los Premios Who’s On Next de Vogue

Nieves Álvarez, Eugenia Osborne, Laura Ponte y Rossy de Palma son algunas de las ‘celebrities’ que no se perdieron esta importante cita con la moda

Los rostros más conocidos de la industria de la moda se han dado cita en el Teatro Gran Maestre de Madrid para celebrar la octava edición de Who´s On Next de la revista Vogue, el mayor premio al diseño en España realizado en colaboración con Inditex y que anteriormente ganaron destacados diseñadores como Palomo Spain, Leandro Cano o Moisés Nieto. La velada, que ha contado con Jean Paul Gaultier como presidente del jurado, se ha consagrado como una auténtica pasarela de estilo, tendencias y, por supuesto, atrevimiento. Eso sí, con grandes aciertos y grandes desastres.

Un importante número de invitadas se han sumado a la fiebre por el estilo masculino con trajes en diferentes versiones. Mientras que la presentadora Ana García-Siñeriz se decantó por el traje blanco, uno de los colores de la temporada, que acompañó con una original una blusa tul en verde eléctrico con lazada al cuello, Samantha Vallejo-Nájera optó por la intensidad del rojo. Por su parte, la actriz Marta Nieto presumió de un estampado multicolor y el brilli-brilli. Por el negro, la tonalidad más sofisticada de la paleta, apostaron celebs como la presentadora Raquel Sánchez Silva, la modelo Mayka Merino, la actriz Rossy de Palma o la socialité Lulu Figueroa.

Como era de esperar, la modelo Nieves Álvarez no se perdió esta importante cita con la moda española, donde sorprendió con un conjunto teenager de top de tirantes y falda roja con superposiciones de flores. La diseñadora María Escoté, la socialité Eugenia Osborne y la modelo Laura Ponte fueron otras de las celebs que no dudaron en posar ante las cámaras e intentar conquistar con sus estilismos. Algunas con más acierto que otras… ¡No te pierdas a las invitadas más destacadas de la noche! | [LEER: EXCLUSIVA | Desvelamos la despedida ‘secreta’ de Belén Esteban con sus amigas VIP (y no será en Ibiza)]