Los looks premamá ‘menos premamá’ de Meghan Markle

Meghan Markle está siendo una de las mujeres más perseguidas por la opinión pública en los últimos años. Su convulsa y comentada entrada en la Familia Real Inglesa ha provocado todo tipo de opiniones en la sociedad inglesa y también en la prensa internacional. La complicada relación con su cuñada o la estampida de gran parte de su equipo de trabajo, han sido circunstancias que no han hecho más que echar más leña al fuego a la figura de una mujer que levanta auténticas pasiones (y de todo tipo).

Lo que parece innegable, y por tanto no ha generado ningún tipo de debate, es la aplaudida elección de estilo que la Duquesa de Sussex ha escogido en sus apariciones públicas, desde que se presentara como la prometida del príncipe Harry. Poseedora de un aire clásico con un toque ‘chic’, propio de su perfil de estrella de Hollywood, Markle ha construido un estilo personal que ya está siendo copiado en todo el mundo, algo que también se ha trasladado a sus looks premamá.

La dulce espera de la esposa del príncipe Enrique ha sido, hasta el momento, un auténtico derroche de estilo, pero, lo más destacado de su indumentaria durante las 40 semanas de gestación, ha sido el rechazo por parte de Meghan de los vestidos premamá tan explotados por su cuñada Kate Middleton. Lo más destacado es que la exactriz, que ha tirado de grandes firmas y piezas 'low cost' también durante el embarazo, ha huido en todo momento de las clásicas prendas premamá en pro de estilismos que, sin recurrir a este patronaje específico, han suavizado su abultada silueta. Vestidos negros de lycra, piezas fluidas 'oversize' o siluetas trapecio, con el fin de presumir de barriguita sin perder un ápice de estilo. Una acertada estrategia que, en muchas ocasiones ha provocado que un nutrido grupo de admiradoras, entre las que nos encontramos gran parte de la sección de lyfestile de Look, no hayamos dudado en copiar aún sin esperar un retoño. Seguro que recuerdas los estilismos a los que nos referimos. Si no es así, no dudes en echar un vistazo a nuestra galería.