Anitta y el look imposible que no vas a poder dejar de mirar

Se define a sí misma como una “artista ecléctica”, ya que ha logrado unir en su último disco a artistas tan dispares como Caetano Veloso y Snoop Dogg en un mismo álbum. Una descripción que bien podríamos aplicar también a su estilo, tras haber tenido la oportunidad de conocerla más de cerca durante su paso por España. Anitta , la cantante amiga de Neymar, ha aterrizado en nuestro país convertida en un fenómeno viral y lo ha hecho para dar a conocer su último trabajo ‘Kisses’ en el que, como ella misma asegura “todas las canciones son muy buenas”.

Tan potente como su música y sus importantes colaboraciones (ha logrado un tremendo éxito con Banana, en colaboración con Becky G), ha sido la imagen con la que se ha presentado en su encuentro con la prensa española. Tras protagonizar la última campaña de las populares sandalias de Ipanema, la intérprete de Medicina, se enfundaba un estilismo compuesto por un ‘cropped’ top blanco sin mangas, ‘short minimal’ de su colección cápsula de vaqueros para la firma Sawary y un abrigo de pelo con un llamativo estampado de leopardo.

Aunque de por sí estas prendas ya han dotado de un extra de sensualidad a su propuesta de estilo, lo cierto es que los complementos del mismo han supuesto el auténtico boom de su look. Así, Anita redondeaba su conjunto con unas espectaculares botas ‘monogram’ de Gucci, confeccionadas en lona y valoradas en casi 1.400 euros, y un singular collar que ha llamado más la atención por el modo en el que se lo ha puesto que por su valor en sí. Anitta escogía un collar dorado de aire clásico colocado estratégicamente en forma de equis en su pecho a modo de sujetador. Se trata de un look de entretiempo no apto para tímidas ¿Alguien da más?|| [LEER MÁS: ¿Duerme Rosalía con sus uñas puestas? Su esteticista responde]