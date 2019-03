María José Suarez y Olivia de Molina se rinden ante la nueva gama inteligente de productos de la cadena de supermercados.

La calidad y buenos precios de los productos de Lidl hacen que hasta las celebs se rindan ante ellos. Después de arrasar con la crema hidratante de su gama Cien, a la venta por solo 2,99 euros, que consiguió el primer puesto en un estudio de la OCU en el que también se encontraban cremas de lujo de más de 200 euros, la firma podría volver a convertir uno de sus productos beauty – made in Spain- en todo un éxito de ventas. Y no lo decimos nosotras, lo dicen modelos y actrices de la talla de Maria José Suarez y Olivia Molina.

Este miércoles, la cadena de supermercados alemana realizaba un evento en Madrid para presentar su nueva gama de belleza, con la que pretenden revolucionar el mundo de la cosmética a partir de una nueva gama de Smart cosmetics: “Queremos liderar la revolución de la cosmética inteligente. Somos la primera cadena de supermercados que incorpora productos con principios activos high-quality, hasta ahora solo disponibles en el canal especialista”, la directora de Relaciones Públicas de Lidl, Arantxa Conde, durante la presentación.

Tras la charla, tanto Maria José como Olivia solo pudieron deshacerse en halagos con los nuevos productos, “de alto valor añadido, que hasta ahora no estaban disponibles en el supermercado”, como la línea de sérums ADN Agestop, Cien Aloe Vera, Mascarillas Tissue Cien, Cien Nature, Cien Orquídea y Cien Men. Pero si hubo algo en lo que ambas coincidieron fue en elegir el Aloe Vera como cosmético todoterreno.

Aloe 100% canario

La planta de aloe vera es conocida por sus múltiples propiedades, entre las que destacan sus cualidades hidratantes, refrescantes, nutritivas, protectoras, emolientes y regeneradoras. El aloe es perfecto, además, para todo tipo de pieles (normales, secas o extremadamente secas, descuidadas, maltratadas o envejecidas…) Por otro lado, también ayuda a calmar la piel tras una larga exposición solar, mientras ayuda a prevenir y reducir las manchas de sol.

En Lidl fabrican sus productos de aloe con la sabia extraída de plantas ecológicas cultivadas en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife. Todo un sello de calidad del que no dudan en presumir con orgullo en sus etiquetas, después de que un estudio revelase que gran parte de los productos de aloe canario estaban elaborados realmente con plantas asiáticas. “Aloe Vera 100% de Canarias”. Una vez más, el precio de esta gama de Cien destaca y arrasa: Crema facial anti-edad 24h, por 4,99, gel hidratante 4,99 euros, pack de dos tarros de crema de manos y uñas 1,99 euros, jabón de glicerina aloe vera 1,29…

“El hecho de poder encontrar productos de belleza de calidad en un supermercado mientras haces la compra me parece sensacional. En los supermercados antes encontrábamos productos que no cumplían con nuestras exigencias y necesidades. Estos productos no tienen nada que envidiar a otros de alta gama. Actualmente me encuentro viviendo en República Dominicana y no me maquillo mucho así que mi neceser se ha reducido a la mitad. Por eso ahora sobre todo busco productos que hidraten mi piel. He visto que tienen uno de Aloe Vera canario, que pienso meter en la maleta”, comentaba Maria José a Gtresonline.

“Cómo no tengo mucho tiempo, el poco que tengo, quiero algo que funcione y que sea efectivo. Como me maquillan todos los días, en casa sobre todo utilizo más productos de limpieza e hidratación que otras cosas. Voy cambiando, aunque me gustan mucho los productos de aloe vera. Los utilizo además con mi familia, porque nos ayuda a todos y además son naturales y sirven para casi todo, para hidratar, picores, etcétera”, añadía por su parte la actriz. [LEER MÁS: María José Suárez aclara por qué fue detenida en el aeropuerto]