La Reina se aferra a Zara y se despoja de su alhaja fetiche

La reina Letizia es una de las principales creadoras de tendencia de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Considerada como una de las mujeres más elegantes del mundo, la esposa de Felipe VI sigue completando su armario con las últimas tendencias firmadas por grandes marcas de moda, pero también con grandes ‘hits’ tendencia de las firmas de la pronto moda. Aunque una de sus favoritas es Mango, en los últimos tiempos, la Reina de España se ha decantado por el gigante de Inditex para hacer las delicias de las millones de admiradoras que copian sus looks.

En esta ocasión Su Majestad la Reina ha presidido la mesa debate “Mujeres Excepcionales, el valor de una oportunidad”, organizado por la Fundación Microfinanzas de BBVA. Un encuentro en el que la monarca ha vuelto a sacar del ropero uno de los diseños más exitosos de los últimos meses. Se trata del jumpsuit plisado color azul verdoso con cinturón de terciopelo negro de Zara, cuya originalidad radica en su pantalón culotte que genera un efecto óptico de falda. Una prenda que estrenó el pasado mes de enero.

Un reciclaje que, en esta última aparición pública, combinó con unos salones de Magrit del mismo tono del diseño, cartera de Felipe Varela a juego con el cinturón y como únicas joyas, los pendientes mariposa de Elena C by Elena Carrera. Una austera elección de su joyero que marca la diferencia de sus últimas apariciones. La reina ha vuelto a guardar el anillo de la firma Karem Hallam Jewellery, del que no se ha separado durante las últimas semanas. Una pieza que sigue estando disponible en la página web de la creadora por un precio de 89 euros. || [LEER MÁS: Amaia protagoniza un auténtico batacazo musical]