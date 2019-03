Negro y diamantes: Letizia ‘reina’ de la elegancia al estilo Carrie Bradshaw

Los Reyes han presidido el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha celebrado en el Auditorio Nacional.

Discreta y de negro riguroso, sin saltarse su propia norma en este tipo de ocasiones. Doña Letizia cierra la semana con uno de sus looks más acertados. La Reina ha presidido junto a don Felipe el concierto ‘in memoriam’ en homenaje a las víctimas del terrorismo. Una cita que los Reyes se perdieron el pasado año y en la que la consorte ha dado toda una lección de elegancia.

La Reina ha apostado por un siempre infalible ‘little black dress’, siguiendo el ejemplo de Coco Chanel. En este caso se trata de un vestido nuevo de corte lady, largo midi, sin mangas y falda plisada de Hugo Boss que la esposa de Felipe VI ha combinado con zapatos de ante y vinilo de Manolo Blanhik , que por fin se estrena en su vestidor. Es la primera vez que la esposa de Felipe VI recurre al reputado diseñador de calzado canario, que se hizo popular por la serie ‘Sexo en Nueva York’ y cuyos diseños han lucido algunas de las celebrities y royals más importantes del mundo. Si hace unos meses, la Reina nos sorprendió con un clutch de Bottega Veneta, hoy le ha tocado el turno a Blanhik, la pregunta ahora es…¿cuál será la próxima firma que se estrene en su armario?.

La Reina ha rescatado de su joyero unos impresionantes pendientes largos de brillantes y oro blanco atribuidos a Yanes que no lucía desde hace varios años. Como suele ser habitual en estos casos, doña Letizia ha optado por un sencillo bolso de mano, tipo clutch, en color negro.

Este ha sido el último acto de la semana para doña Letizia, quien mañana, Día de la Mujer, no tiene prevista ninguna actividad con cobertura mediática. Esto no supone que la esposa de Felipe VI vaya a secundar la huelga feminista , sino que, tal como ha confirmado Zarzuela, ha sido fruto de la casualidad que Su Majestad no vaya a comparecer en público mañana, ya que, los miembros de la Casa Real no manifiestan sus posiciones políticas, ni se adhieren a huelgas o convocatorias similares de partidos u otras organizaciones por los mismos motivos.