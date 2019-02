Doña Letizia, protagonista involuntaria de ‘El tiempo’ de Televisión Española

La meteoróloga Mónica López ha sufrido una incómoda coincidencia con la Reina durante su sección del telediario.

Doña Letizia vuelve al telediario, aunque esta vez no a su sección principal y por un motivo que nada tiene que ver con su carrera profesional. La Reina se ha convertido en la protagonista involuntaria de la sección de ‘el tiempo’ del informativo de Televisión Española por una coincidencia estilística con su presentadora, Mónica López.

Casualidades del destino, la meteoróloga y la Reina se han decantado por el mismo vestido de la firma Massimo Dutti y en el mismo día. Un diseño de corte lady y estampado de cuadros en tonos grises, manga corta y lazada en la cintura que doña Letizia ha combinado con zapatos de salón azules de Magrit mientras que la presentadora ha combinado con unas botas negras de caña alta.

La Reina estrenó el vestido el pasado mes de diciembre en un acto en el Palacio Real y ha reaparecido con el modelo en torno a las 12:00 de la mañana, por su parte, Mónica no ha hecho su aparición en pantalla hasta la última edición del telediario, a las 21:30, de manera que su estilista habría tenido tiempo de buscar otra opción de vestuario para evitar la coincidencia.

No es la primera vez que doña Letizia coincide en look con alguna presentadora, aunque sí que es la primera vez que la Reina se adelanta. Poco antes de acabar el año, la consorte sorprendió con un llamativo diseño de estampado paisley en verde de la firma Sandro que ya habían llevado con anterioridad Patricia Conde y Emma García.