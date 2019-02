Los Reyes han asistido a la recepción en el Palacio de El Pardo que el presidente peruano ha ofrecido en su honor como cierre a su visita de Estado a nuestro país.

Letizia cierra una de sus semanas de más contrastes con uno de sus looks más estelares, y en el sentido más literal del término. Si esta mañana nos dejó con la boca abierta al estrenar un kimono de cuero negro que mostraba su faceta más de ‘femme fatale’ de la firma & other stories (que debutaba en su armario), ahora ha rescatado una de las piezas más polémicas de su vestidor, no solo por el modelo en sí, sino también por el peinado que escogió el día en el que lo estrenó.

Doña Letizia ha optado por un diseño en color plateado con incrustaciones de estrellas, de largo asimétrico y manga corta de la firma Nina Ricci que estrenó en mayo de 2017 durante la fiesta del 60 aniversario de la agencia Europa Press. En esta ocasión le ha añadido un fino cinturón para resaltar aún más su figura y lo ha combinado con sandalias plateadas de Magrit. El día que lo lució por primera vez apostó por un futurista peinado muy acorde con el tipo de vestido que obtuvo tantos detractores como admiradores. Una coleta bubble que en el verano de 2017 se convirtió en uno de los peinados más populares. Hoy, doña Letizia ha preferido ser más conservadora y se ha decantado por unas discretas ondas. Como joyas ha lucido los pendientes de estrellas y brillantes de Chanel, unos de sus favoritos.