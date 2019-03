La reina Letizia no suele dejar nada al azar. Todos sus movimientos y gestos están perfectamente estudiados para que el margen de error sea mínimo, también en lo referente a su estilo. No obstante, cuando ese mínimo tanto por ciento (el del fallo) se cuela en cualquiera de sus apariciones, la crítica de estilo no se hace esperar.

El último resbalón de la monarca ha venido dado en su aterrizaje en tierras argentinas, con motivo un viaje oficial en el que, como no podía ser de otro modo, su encuentro con Juliana Awada marcará la pauta. Ni el vestido elegido para la ocasión, ni los complementos, ni tan siquiera el peinado han sido el centro de atención de todas las miradas. Las piernas de la esposa de Felipe VI están siendo objeto de todo tipo de comentarios en los medios de comunicación.

Unas visibles marcas en ambas extremidades que han generado un aluvión de interrogantes y que, como suele ser habitual, no tendrán respuesta. A pesar de que diversos medios han hablado de picotazos, lo que parece claro es que se tratan de pequeñas heridas en la piel: tres en la pierna izquierda y dos en la derecha. Unas antiestéticas señales que, al no llevar medias, han hecho más visible su presencia frente a los focos. Un desliz que, podría haberse solventado luciendo un pantalón, como ya hiciera en su viaje a El Salvador en el año 2015. || LEER MÁS [Jorge Javier Vázquez se recupera del ictus arropado por amigos y familia]