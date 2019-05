Letizia estrena los zapatos perfectos para tus looks de verano

La Reina ha sido la encargada de inaugurar la Feria del libro de Madrid

Tras un año de ausencia por motivos más que justificados, doña Letizia ha vuelto a ser la encargada de inaugurar la Feria del Libro de Madrid, una de sus citas preferidas. Bajo un sol radiante, la Reina ha recorrido las casetas del Paseo Fernán Núñez del madrileño parque del Retiro, donde ha podido ver de primera mano algunas de las últimas novedades literarias.

Para doña Letizia, este es uno de sus actos predilectos ya que la Reina es una apasionada de la lectura, una afición que ha transmitido a sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Para esta calurosa jornada, la esposa de Felipe VI ha apostado por un cómodo y favorecedor look en clave lady. Doña Letizia ha estrenado una falda en tejido vaquero, de corte recto y anudada a la cintura de la firma Carolina Herrera. La ha combinado con una blusa blanca sin mangas con cuello perkins que estrenó el pasado año durante una audiencia en Zarzuela en la que recibió a la Selección Nacional femenina de fútbol sub-17. Como joyas ha lucido los pendientes daga de brillantes y oro blanco de Gold&Roses y su inseparable anillo dorado de Karem Hallam.

Lo más llamativo del look han sido, sin duda, los preciosos zapatos que ha lucido la Reina. Se trata de unas sandalias de piel con pulsera al tobillo y tacón ancho en color azul celeste de la marca española Mint & Rose, que se estrena en su armario. Están disponibles en la web de la firma a un precio de 169 euros y tienen todos los visos de convertirse en un must para esta temporada. Doña Letizia ha llevado además una cartera de piel en color blanco de la marca Furla.