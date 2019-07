La Reina ha inaugurado el Atlántida Film Festival de Mallorca haciendo gala de su mejor ‘look beauty’

Todavía no ha comenzado sus vacaciones de verano, pero Letizia ya ha puesto rumbo a Palma de Mallorca. En esta ocasión no ha habido posado familiar en el Palacio de Marivent puesto que la Reina ha volado sola a la isla para cumplir con uno de los actos de su agenda oficial, la inauguración de la 9ª edición del Atlántida Film Festival. Un evento en el que, lejos de los ostentosos looks de alfombra roja que se ven en los eventos cinematográficos, ha preferido optar por la simplicidad con un look en blanco y negro que podría haber resultado un tanto anodino si no llega a ser por su impecable beauty look y los complementos elegidos.

La consorte lució un estilismo muy natural compuesto por pantalón blanco recto y top negro con escote en uve y sin mangas, dejando al descubierto sus tonificados brazos. Una formula infalible con la que no ha querido complicarse cediendo todo el protagonismo a sus accesorios: unos elegantísimos salones de Manolo Blahnik que combinan el vinilo -una de sus tendencias fetiche para el calzado estival- con franjas negras y cartera de mano también en negro de Bottega Veneta, en concreto, su famoso modelo Knot, el preferido por un gran número de celebs y cuyo precio ronda los 1500 euros.

Aunque sin duda, donde Letizia supo levantar su sencillo outfit fue en materia beauty, decantándose por uno de los peinados más favorecedores que el hemos visto en los últimos tiempos. Se trata de la sofisticada coleta media con flequillo al bies con la que conquistó durante la inauguración de ARCO el pasado febrero, pero con una sutil modificación, puesto que el lugar de adornarla con un lazo negro ha optado por rodearla con un mechón de cabello a modo de coletero. Asimismo, eligió un maquillaje muy natural haciendo hincapié en sus ojos. No te pierdas ningún detalle de su look haciendo clic en nuestra galería.