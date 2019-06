La corte sueca ha sido el escenario de un doble duelo de estilo previo a la gran cita estilística que supone la imposición de la Orden de la Jarretera

A pocas horas de que tenga lugar uno de los encuentros royal más esperados de los últimos tiempos, el de la reina Letizia y Máxima de Holanda a las puertas del Castillo de Windsor, a miles de kilómetros, la consorte española ha sido protagonista de otro duelo de estilo con una de las princesas más elegantes de Europa, Magdalena de Suecia.

Y es que la hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, aunque habitualmente reside en Florida, regresó a Estocolmo para asistir a la cena de gala que se ha celebrado en el Palacio Real en honor del presidente de Corea del Sur y su esposa. Una velada para la que la Princesa escogió un diseño de Carolina Herrera en color plata bordado con motivos florales y escote en uve, el mismo patrón que doña Letizia lució el pasado mes de marzo durante su viaje de Estado a Argentina. Sin embargo, el vestido de la consorte española era de largo midi y en color verde agua .

Doña Letizia no ha sido la única protagonista de un involuntario duelo de estilo. También Kate Middleton, con quien curiosamente la Reina coincidirá en la imposición a don Felipe de la Orden de la Jarretera, se ha convertido en protagonista al elegir la princesa Sofía de Suecia el mismo vestido blanco que la esposa del duque de Cambridge llevó en noviembre de 2016 en la premiere de «Un gato callejero llamado Bob» en Londres. Un diseño con cuerpo de guipur y falda de crepé de Self Portrait que Kate no ha vuelto a llevar desde entonces. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | Rosalía, el fichaje frustrado para la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio]