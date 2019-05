La lencería de Paz Vega que revienta la alfombra roja de Cannes

Paz Vega ha posado junto a Sylvester Stallone en la promoción de la presentación de 'Rambo 5: Last Blood', sorprendiendo con un exótico vestido de lencería

Paz Vega ha sorprendido en el Festival de Cannes, primero posando junto a Sylvester Stallone (con el que protagoniza ‘Rambo 5: Last Blood’), y después el peculiar look escogido por la actriz. En lencería, pero con truco, Paz Vega ha apostado por la firma alicantina Juan Vidal con un vestido de túnica repleto de falsas imágenes de ropa interior femenina en blanco y negro. El look, algo tibio a pesar de los detalles de lencería, se remataba con unos stilettos rojos que ponían la nota de color a su estilo. ¡No te pierdas las imágenes y todos los detalles del look en lencería falsa de Paz!

Paz Vega ha protagonizado la nueva cinta de la mítica saga de acción junto a Sylvester Stallone. Un nuevo episodio que se centrará en la lucha del mítico 'Rambo' contra un cartel mexicano. Vega, por su parte, interpreta a una periodista de México que acaba haciendo equipo con el héroe de guerra estadounidense. El salto de Paz Vega a tierras mexicanas se formó tras aceptar el mítico papel de villana de 'Catalina Creel', que ha recibido disparidad de críticas. Un polémico fichaje en el país centroamericano, ya que algunos no entendieron que no se optara por una actriz mexicana.