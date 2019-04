La presentadora demuestra estar totalmente preparada para viajar a Honduras

¡Todo listo para comenzar la aventura! La próxima edición de Supervivientes cada vez está más cerca y son muchos los que quieren enfrentarse al difícil reto de Telecinco. A la espera de confirmar la lista completa de concursantes que formarán parte de la edición, Lara Álvarez está totalmente preparada para viajar a Honduras y volver a informar de todo lo que acontece en la isla. Antes de dar el pistoletazo de salida al reality de supervivencia, la asturiana ha desvelado algunas de las sorpresas que deparará el programa. Eso sí, con un estilismo muy, MUY salvaje.

Basta con mirar su imagen para percatarse de que la presentadora ha regresado con más fuerza e ilusión que nunca. Lara ha sorprendido en la rueda de prensa del programa con un rompedor vestido de seda de Malne con estampado animal, un modelo asimétrico con sugerente cut out y gran abertura en la pierna con el que no ha dejado indiferente a nadie. La asturiana ha acompañado el diseño con unas sandalias de tiras de la marca Exe Shoes. Por supuesto, no han faltado los complementos inspirados en la naturaleza, que forman parte de la inmensa mayoría de sus looks ‘hondureños’, como broche final a este atrevido total animal look.

Tanto la firma made in Spain como Mayte Méndez de Vigo, responsable de estilismo de Mediaset, han sido los encargados de compartir este ‘primer’ outfit de Lara Álvarez que, como era de esperar, ha generado cientos y cientos de comentarios. “¡Estás preciosa, Lara!”, “Preciosa, guapísima y espectacular” o “¡¡Me encanta!! Espectacular” son algunos de los mensajes de los seguidores, ansiosos por la llegada de Supervivientes.

La ex de Fernando Alonso ha asegurado que esta será una edición cargada de sorpresas y, a buen seguro, también lo será en clave estilo. 3,2,1… ¡Qué comience la aventura! | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | Esta es la lista de participantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’]