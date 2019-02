Lara Álvarez ya no quiere guardar más sus secretos de belleza

La popular presentadora quiere agradecer el carió y el apoyo de todos sus seguidores compartiendo en las redes sus rutinas de belleza, entrenamiento o alimentación

Es una de las presentadoras más queridas de la televisión en España y, además, cuenta con todo un ejército de seguidores en las redes sociales. Simpática, divertida y muy atractiva, Lara Álvarez se ha ganado no solo el privilegio de dar las campanadas de Fin de Año en Telecinco, sino también el cariño de la audiencia y de su casi millón y medio de ‘followers’ en Instagram. Un importante apoyo que ha querido agradecer de una manera muy especial: compartiendo sus secretos de belleza con todo el mundo. Una iniciativa que ha querido consultar con sus fans y que, como no podía ser de otra manera, ha tenido una gran acogida.

“Llevo unos meses pensando en cómo darle utilidad al canal de televisión de Instagram. Antes colgaba mis entrenamientos y ahora quiero ampliar un poquito más las posibilidades de poder dar contenido que resulte interesante de alguna forma”, comenzaba la asturiana en su último vídeo publicado. “Por eso creo que voy a empezar a colgar contenidos relacionados con salud, belleza, baile, entrenamientos, nutrición… porque una de las cosas que más se recurre a preguntar, sobre todo entre las chicas, es qué rutinas de belleza, deporte o alimentación sigo. Ahora voy a compartirlas con vosotras día a día para que veáis su proceso”.

¿Qué hace para mantener su espectacular silueta? ¿Cuáles son sus trucos para tener una piel siempre radiante? ¿Cómo consigue una brillante y espectacular melena? Secretos que ahora estarán al alcance de todas sus admiradoras. Pero Lara es una toda una profesional y quiere hacer las cosas bien, de modo que contará con la colaboración de especialistas para ser lo más rigurosa posible en su nuevo cometido: “Todo esto lo quiero hacer de manera especializada, no contároslo yo, sino expertos acreditados para poder hablar correctamente del tema”.

Sin duda, un excelente proyecto 'solidario' para el que ha asegurado que tendrá muy presente la opinión y los comentarios de sus 'followers'. Parece que una nueva 'gurú beauty' está entre nosotros.