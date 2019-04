La presentadora asturiana ha deleitado a sus fans con su primer y exótico estilismo de ‘Supervivientes 2019’, obra de su estilista de confianza

Todavía no ha puesto un pie en Honduras, pero el esperado desfile de bikinis y bañadores de Lara Álvarez en Supervivientes 2019 (con permiso de Isabel Pantoja) ya ha comenzado. No cabe duda de que sus estilismos son uno de los principales reclamos del ‘reality’ más duro de la televisión y, después de sorprender durante la presentación del programa con uno de sus looks más salvajes, la asturiana ha protagonizado su primer posado en traje de baño de la temporada. Lo hacía en una de las imágenes promocionales del concurso con un estudiado e increíble ‘outfit’ que no ha pasado desapercibido para nadie.

Su artífice ha sido su estilista de confianza, Mayte Méndez de Vigo, responsable del vestuario de todas las estrellas de Mediaset y quien la suele acompañar año tras año hasta Cayos Cochinos para supervisar todos los detalles de su indumentaria. Precisamente, también ha sido ella quien ha compartido la imagen a través de las redes sociales y ha explicado al detalle todas sus claves en su blog, Estilista de Guardia.

Así, la presentadora lucía radiante con un bañador negro con textura de cocodrilo de Dolores Cortés, sandalias étnicas de Exé Shoes, collar pegado al cuello, anillos y brazalete de Elena Estaun, collar con colmillo y anillo con concha de Belao Bisutería, y brazalete con plumas y pitón de Mercedes Suengas. Incluso, apunta que su minifalda a juego fue confeccionada especialmente para ella por el equipo de sastrería a parir de un retal de polipiel y plumas. Todo un catálogo de piezas con un marcado carácter tribal que componen sólo un pequeño anticipo de lo que veremos en los próximos tres meses.

Coloridos trajes de baño, shorts, pareos y escuetas piezas de inspiración 'boho chic' son las prendas que componen principalmente la maleta de la asturiana en su aventura hondureña. Sin olvidar sus increíbles complementos, sin duda los auténticos responsables de dar un aire de frescura y originalidad a su imagen. Así, collares, brazaletes, pulseras, pendientes o cinturones, todos ellos con sello 'made in Spain' forman parte de su exótico joyero. El resultado lo veremos en muy pocos días en nuestras pantallas.