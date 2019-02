La empresaria se ha convertido en la nueva musa de Thierry Mugler, puede que, aprovechando el tirón mediático de su última polémica en relación a su vestido más atrevido

Todos sabíamos que el impactante vestido ‘vintage’ de Thierry Mugler con el que Kim Kardashian sorprendió hace pocos días iba a traer polémica, y no solo por lo arriesgado de su diseño. Una prenda que dejaba gran parte de su voluptuosa anatomía al descubierto y que no ha tardado en darle otro quebradero de cabeza, aunque esta vez legal. Con 128 millones de seguidores en Instagram, todo lo que se pone la estrella de la telerrealidad se convierte rápidamente en tendencia, por lo que una avispada tienda de moda económica no ha tardado en copiar su look en una versión ‘low cost’. Algo que ha enfurecido a la empresaria, convertida en los últimos tiempos en la gran embajadora mundial del creador francés.

“Hace solo dos días tuve el privilegio de usar un vestido vintage único de Mugler y en menos de 24 horas fue copiado y subido a una web, pero no está a la venta todavía. Tienes que suscribirte a su correo. Esta es su forma de que obtener el email de las personas y hacerles creer que hay algún tipo de relación entre ellos y yo. No la hay”, escribía en sus redes sociales recientemente. La marca a la que se refiere es, según ha publicado People en Español, Fashion Nova. Pero no se trata de la única en utilizar su tirón mediático para obtener beneficios, por lo que la ‘celebritie’ ha decidido tomar medidas legales al respecto.

Tal y como informan varios medios internacionales, Kim ha denunciado a Missguided, compañía a la que acusa de usar ilegalmente su “persona y marcas comerciales” para ayudar a vender las réplicas de algunos de sus modelos más explosivos. Al parecer, la tienda ha llegado a publicar sus fotos para promocionar alguno de sus artículos e, incluso, la han etiquetado en Instagram, lo que provoca confusión y hace que sus clientes la asocien con ella. Así, exige que dejen de usar su imagen con fines comerciales además de 10 millones de dólares como indemnización.

Rentabilizar la polémica

Una denuncia que llega pocos días antes de que Kim Kardashian se convierta (de manera semioficial) en la nueva musa de Thierry Mugler. Y es que después de enfundarse de varios de los míticos modelos que encumbraron al modisto en la década de los 90, la estrella ha sido su acompañante durante la inauguración de una exposición en Montreal que repasa su trayectoria en el mundo de la moda. Un evento al que ha acudido vestida en otros dos impactantes diseños ‘vintage’ de la firma. El primero de ellos, una creación que data de 1998 de clara inspiración griega con un corsé dorado sobre una pieza asimétrica en color rosa.

El otro, más sensual aún, se trataba de un minivestido blanco de 1994 con un apretado corpiño y exuberante escote palabra de honor que realzaba aún más su silueta curvilínea. Sin duda, dos piezas muy especiales y unos acontecimientos (denuncia incluida) que no hacen otra cosa que vincular aún más el nombre de la socialité y el del diseñador, con los consiguientes beneficios económicos que esta unión les pueda reportar. Y que las habilidades empresariales de Kim son tales que, incluso, parece saber rentabilizar como nadie tanto su imagen como la polémica.