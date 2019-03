La socialité se supera y vuelve a acaparar titulares con su última excentricidad

Escotes imposibles, total looks de print animal, vestidos súper ceñidos de vinilo, transparencias extremas… Los estilismos de Kim Kardashian siempre dan que hablar. A la estrella de la telerrealidad no se le agotan las ideas y nunca decepciona con su puesta en escena. Tanto es así que, cuando creíamos haberlo visto todo del armario de la socialité, la más conocida de las hermanas Kardashian ha vuelto a acaparar titulares. En esta ocasión, los brillos han sido los protagonistas de su última excentricidad.

Kim Kardashian se ha convertido en la ‘reina’ de la noche parisina. La celeb ha recorrido las calles de la capital francesa con un arriesgado estilismo de Versace protagonizado por un body brillante de cuello cerrado y unas insólitas medias a juego, que ha lucido a modo de pantalón. Para seguir con los brillos y los destellos, Kim ha acompañado el conjunto con unas sandalias de tacón plateadas. Eso sí, ha incluido algo de sobriedad en el estilismo con un chaquetón oversize de lana negro perfecto para refugiarse de las bajas temperaturas parisinas.

Además, y a pesar de ser de noche, la protagonista de Keeping Up With the Kardashians no se ha olvidado de completar el outfit con unas oscuras gafas de sol rectangulares para intentar pasar ¿¡desapercibida!? No cabe duda de que, independientemente del estilo, Kim Kardashian nunca deja de sorprender. | [LEER MÁS: El escote de Letizia eclipsa el look en rojo España de Juliana Awada]