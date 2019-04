La socialité muestra una de las extravagantes prendas de baño que podrían formar parte del catálogo de Poosh

La familia Kardashian es una auténtica mina de oro. Si no que se lo pregunten a Kylie Jenner, la benjamina del mediático clan que ha conseguido destronar al mismísimo Mark Zuckerberg tras convertirse en la joven más rica del mundo. Otra que quiere seguir los millonarios pasos de la propietaria de la compañía de maquillaje Kylie Cosmetics es la más mayor de las hermanas, Kourtney. La empresaria se ha tirado a la piscina creando su primera marca en solitario, Poosh, que hace referencia al apodo cariñoso con el que Kourtney llama a su hija Penelope Disick. Aunque aún no ha inaugurado oficialmente la marca, que verá la luz durante las próximas horas, Kourtney ha contado como mayor reclamo con una embajadora de excepción: Kim Kardashian, quien no ha dudado en quitarse la ropa y mostrar uno de los modelos más atrevidos de Poosh para desearle suerte a su hermana mayor y futura empresaria de éxito.

La esposa de Kanye West ha anunciado a sus más de 133 millones de seguidores el nacimiento de Poosh con una particular fórmula con la que no ha dejado indiferente a nadie. Kim ha posado con un sugerente bañador metalizado semitransparente de cuello cerrado, con el que ha presumido de curvas de infarto, y unas gafas de lentes tintadas. Todo parece indicar que la atrevida prenda de baño pertenece a la marca de su hermana, ya que parece etiquetada en la imagen, y que pronto podrá formar parte del armario de las seguidoras del extravagante estilo Kardashian.

El lanzamiento de Poosh está rodeado de misterio. Según publicó E!News, se tratará de un portal lifestyle que seguirá los pasos de Goop, la aventura empresarial de Gwyneth Paltrow en la que, además de vender productos de belleza, bienestar, hogar, ropa y joyas, también da consejos y publica videos y tutoriales sobre su insólito estilo de vida. Habrá que esperar para descubrir si el sensual bañador de Kim, con el que ha revolucionado Instagram, forma parte del catálogo…