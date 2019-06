Kate Middleton le gana la partida a Meghan Markle en su reaparición

Meghan Markle ha regresado de manera excepcional pero Kate Middleton le ha ganado la partida en su duelo de estilo particular

Ha sido la gran reaparición de Meghan Markle en mitad de su baja por maternidad. El Trooping the Colour del 2019, que coincide con el cumpleaños oficial de la reina Isabel II, ha cobrado especial relevancia para los duques de Sussex ya que desde el nacimiento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor el 6 de mayo Meghan había permanecido alejada de los focos. Un alto en el camino con especial signficado, por que se estrenó en un gran evento como duquesa de Sussex en el Trooping the Colour del 2018, tras volver de luna de miel con el príncipe Harry. Eso sí, en su gran regresado ha perdido su particular duelo de estilo con Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

Ambas duquesas han llegado juntas en el mismo carruaje del desfile militar, junto al príncipe Harry y a Camilla Parker Bowles. Mientras que, a diferencia del año pasado, Meghan ha optado por un conjunto más tibio a pesar de elegir uno de sus colores preferidos con el azul marino oscuro. Por su parte, Kate ha deslumbrado eligiendo el amarillo y un espectacular tocado con guiño a la duquesa de Sussex, ya que fue el que lució en su gran boda real. El resultado 'corona' a Middleton en el duelo de estilo por goleada, aunque supone un punto de partida hasta el regreso definitivo de la duquesa de Sussex.