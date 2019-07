Kate Middleton acapara las miradas del bautizo con su look

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se ha mantenido en un segundo plano durante el bautizo pero ha acaparado las miradas por su look

Era el gran día de los duques de Sussex con el bautizo del pequeño Archie a los dos meses de edad. Sin embargo, algunas de las miradas han ido a parar a Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. La esposa del príncipe Guillermo ha lucido un vestido de Stella McCartney, una firma en tono rosa chicle que la diseñadora británica compuso dando especial importancia a la lazada del cuello. Un tocado de diadema daba el toque especial al look de Kate que ha conquistado a Reino Unido en el bautizo real.

Kate Middleton ha reciclado el look de esta ceremonia, ya que lo había lucido previamente en una cena de la pasada Navidad en el Palacio de Buckingham. Como no trascendieron imágenes más allá de su entrada en vehículo, no existían pruebas gráficas de este look.

La familia real británica ha contado con la sonada ausencia de la reina Isabel, que por un problema de agenda firmada hace meses, no ha podido acudir al bautizo de su bisnieto. Los pequeños Louis, Charlotte y George sí acudieron a la ceremonia de su pequeño primo, pero no han posado en las imágenes oficiales distribuidas por Windsor. | [LEER MÁS: Las imágenes del bautizo de Archie, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry]