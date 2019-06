View this post on Instagram

Just Married ❤️ Family photo 📸 Credit To it’s rightful owner . . . #FYRI #charlottecasiraghi #dimitrirassam #carlotacasiraghi #bodareal #royals #royalwedding #monaco #wedding #weddingday #brideandgroom #newlyweds #love #princesscaroline #carolebouquet #family #royalcouple #style #ysl #yvessaintlaurent #saintlaurent #chanel