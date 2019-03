Jennifer Lopez ha retomado la rutina después de su romántica escapada a Las Bahamas con su amor, Alex Rodríguez. Un emotivo viaje con sonada pedida de mano incluida. Lejos de acudir sola a su trabajo, la actriz se dejó acompañar por su inseparable prometido, con quién pasó un agradable rato entre toma y toma.

Como no podía ser de otro modo, su reincorporación a filas no ha pasado desapercibida por varios motivos. Además de la expectación mediática que han generado su futuro enlace, Jlo ha regresado a la actualidad de estilo gracias a una curiosa prenda que, al parecer, podría formar parte del estilismo de su nuevo trabajo. Se trata de una sensual camiseta de tirante y escote sutilmente drapeado, con estampado de papel de periódico, que la intérprete de Ain’t your mama ha combinado con unos jeans blancos ‘slim fit’.

Un conjunto que ha llamado poderosamente la atención gracias al diseño de su original top, ya que parece estar inspirado en uno de los míticos vestidos de Carrie Bradshaw en la afamada serie Sexo en Nueva York. Se trata del icónico diseño de Dior que la protagonista de la ficción paseó por la Gran Manzana en más de una ocasión y con el que tuvo uno de sus ‘cara a cara’ más sonados con la prometida de Mr. Big.

Su estampado de periódico lo convirtió en imborrable dentro de la memoria de los fans de la producción audiovisual. Hasta el momento, se desconoce la firma que se ha atrevido a versionar el popular vestido, pero, a buen seguro, se convertirá en objeto de numerosas réplicas 'low cost', como en su día sucedió con la pieza original.