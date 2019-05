La diva mantiene su piel joven y radiante gracias a un cosmético ‘low cost’ al que ella misma se ha referido como su “salvavidas de belleza”

Jennifer Lopez anunciaba hace unos meses que estaba trabajando en el lanzamiento de su propia firma de productos cosméticos para el cuidado de la piel. Un proyecto muy especial para ella en el que está invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo con el fin de compartir con sus fans sus trucos para disfrutar de una ‘eterna juventud’. “Es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo porque no quería sacar a la venta cualquier producto, sino uno que englobe todas las cosas que he aprendido en mi vida y todos los secretos que tengo para cuidar mi piel. Algo que no tienen nada que ver con ponerse inyecciones”, apuntaba. Impacientes porque estas cremas milagrosas lleguen al mercado, acaba de trascender cuál es su ‘must’ para lucir un cutis radiante y libre de arrugas.

Lejos de invertir grandes cantidades de dinero en exclusivas fórmulas de firmas de lujo, la diva del Bronx permanece fiel a una crema accesible para casi cualquier bolsillo y que cuenta con toda una legión de admiradoras en todo el mundo por su relación calidad-precio. Se trata de la Rose Day Cream del Dr. Hauschka, una crema hidratante de acción intensiva que ella misma ha definido como su auténtico “salvavidas de belleza”. Un producto casi ‘low cost’ que se puede adquirir a un precio inferior a 30 euros y cuyos efectos pueden compararse a los de La Mer (hasta 5 veces más caros).

Su textura es suave y actúa directamente sobre poros y la piel delicada, seca o dañados por el clima para nutrirla intensamente mejorando de manera notable su apariencia. Entre los ingredientes con los que está formulada destacan el aceite de aguacate, el aceite de rosa mosqueta y la manteca de karité, encargados de retener la humedad y mantener la hidratación a lo largo de todo el día. Toma nota y no te gastes todos tus ahorros en falsos y carísimos productos 'milagro'. Palabra de JLo.