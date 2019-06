Jennifer Lopez presume de abdomen y estilo en los CFDA Awards 2019

La diva del Bronx se convierte en la protagonista de los Oscar de la moda, que han reunido a los rostros más destacados del sector

¡Continúa la época de alfombras rojas! Después del Festival de Cannes y la MET Gala, los CFDA Awards 2019 -Council of Fashion Designers of America- han reunido en Nueva York a los rostros más reconocibles del sector textil. Como era de esperar, modelos, diseñadores, prescriptores de moda, periodistas y celebs no se han perdido la cita, en la que han mostrado sus mejores armas de estilo. Entre todos los invitados, ha destacado Jennifer Lopez. Tras dos décadas como creadora de tendencias y fenómeno musical, la diva del Bronx ha recibido el galardón Icono Fashion. Todo un homenaje por parte de la asociación dirigida por primera vez por Tom Ford.

La cantante de On The Floor demostró que era la justa vencedora del premio sobre la red carpet, donde conquistó con un conjunto anaranjado de Ralph Lauren formado por un crop top de manga larga y cuello cisne, con el que dejaba a la vista su trabajado abdomen, y una maxi falda con cola. La intérprete completo el estilismo con un clutch a juego y, para el beauty look, optó por una coleta alta con la que dejaba a la vista su belleza natural.

A pesar de que J Lo fue indudablemente la estrella de la noche, no fue la única que acaparó miradas en la Gran Manzana. Winnie Harlow, con un mini vestido morado con plumas de Christian Siriano, u Olivia Palermo, con romántico vestido de satén con bordados florales de Valentino, fueron algunas de las it girls que más llamaron la atención sobre la alfombra roja.

Las hermanas Hadid, Barbara Palvin, la siempre atrevida Emily Ratajkowski o la icónica modelo Karolina Kurkova fueron otras de las celebs que brillaron en la noche de los CFDA Awards 2019. ¡No te pierdas los mejores!