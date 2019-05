60 segundos y tres productos: todo lo que necesitas para verte bien según el maquillador de las estrellas

View this post on Instagram

(No audio version😂)Today shooting with my hollywood girl 🌹 @lapolvorrosa Get the beauty look with #ChanelPaletteEssentielle 4in1 (cheeks/lips, concealer & highlighter) from @chanel.beauty #doityourself Happy weekend! (Sin audio ahora😂)Hoy trabajando con mi chica Hollywood @lapolvorrosa Consigue el look de Ana con la Paleta Essentielle 4en1 (colorete/labial, corrector e iluminador) De @chanel.beauty #hazlotumism@ ¡Feliz finde!