La modelo rusa se ha mostrado tajante acerca de su físico en una reciente entrevista a la edición estadounidense de 'Harper’s Bazaar'

Indudablemente, es uno de los rostros más bellos del panorama internacional, pero aún así Irina Shayk no se ha visto exenta de polémica en torno a su imagen. A pesar de ser una de las maniquíes más demandadas por las grandes firmas de moda para sus desfiles y campañas publicitarias, la modelo rusa ha sido acusada en multitud de ocasiones de someterse a diversos tipos de retoque para mejorar su, ya de por sí, espectacular físico. Unos rumores infundados a las que ha querido plantar cara en una sincera entrevista concedida a la edición estadounidense de Harper’s Bazaar.

La expareja de Bradley Cooper no se muestra en contra de la cirugía, aunque ella no sea partidaria de ella: «Si alguien quiere inyectarse en los labios porque se siente mal, Dios lo bendiga. No juzgo a nadie. Siempre promuevo la belleza natural porque creo que vivimos en un mundo perfecto donde todos quieren ser perfectos. Pero yo no soy perfecta. La perfección no existe».

Sus grandes y profundos ojos verdes y sus voluptuosos labios son dos de sus señas de identidad, unos bellísimos rasgos que no la eximen de envejecer, algo que acepta con total naturalidad. «Voy a tener arrugas y tengo arrugas. Solo hay que aceptar la idea del envejecimiento y los diferentes cambios en cada etapa, y simplemente celebrarlo. En la vida, debemos dejarlo pasar y entender que es un proceso del ser humano el no ser perfecto», ha asegurado Irina Shayk.