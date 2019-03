La sombra de Lady Di es alargada y, aunque han pasado más de 20 años desde que la princesa falleciera en París, las referencias a su maravillosa personalidad, y sobre todo a su estilo, siguen marcando en la actualidad gran parte de la tendencia.

Sin ir más lejos, la prestigiosa firma de bolsos Tod’s ha rescatado uno de sus clásicos para que sirva de bandera a su nuevo proyecto ‘My Life is in this Bag’. Se trata del bolso D Styling, la nueva versión del D Bag, un modelo mítico que en su día acompañó a la princesa Diana en diferentes momentos de su vida y que hoy vive un renacer con una imagen completamente renovada.

En la revisión del tote de Diana las formas se redondean, el tamaño se suaviza y se han añadido parches y otros elementos decorativos con el fin de conferir un aire nuevo al clásico en color beige y con líneas extremadamente depuradas. Como sucediera en el pasado con el D Bag, el D Styling ha contado con el apopo de numerosas celebrities que ya se han entregado a su encanto. Sin ir más lejos, la top Irina Shayk ha sido la encargada de dar vida a los looks fetiche que, a buen seguro, acompañará este nuevo bolso. Viajes, reuniones de trabajo… la pareja de Bradley Cooper reseñaba su acertada elección durante su último viaje a Milán. Unas imágenes de las que se ha servido la propia casa de modas compartiéndolas en su perfil de Instagram.

Viendo la gran aceptación que está teniendo el nuevo modelo del clásico la pregunta no se ha hecho esperar. ¿Tendrá el D Styling una interminable lista de espera como, a día de hoy, sigue teniendo el D Bag?