El otro día hicimos un taller sobre la distorsión de la imagen corporal. Se trata de unos de los síntomas más difíciles de entender 🤔 de un TCA . Primero dibujamos ✍️ nuestra silueta real y después la comparamos con la silueta que pensábamos que teníamos . Nos dimos cuenta que tod@s tenemos un poco de distorsión, sobre todo en las partes del cuerpo 👫 donde tenemos más inseguridad . Nos sorprendimos bastante, ya que no pensábamos que nuestra silueta fuese realmente así. Y la culpa la tiene la enfermedad, ya que nos hace ver 👀 una imagen corporal que no es real . Este tipo de talleres nos ayudan mucho a poder confrontar la realidad de nuestra imagen corporal con la representación mental 🧠 que tenemos de nuestro cuerpo . #stoptca #tca #salud #vida #vidasaludable #trastornodelaconductaalimentaria #alimentacion #taller #imagencorporal #distorsioncorporal #tupuedes #superacion #fuerza #lucha #positividad #adolescentes #paciente #jueves #hospitaldedia #santjoandedeu #sanjuandedios