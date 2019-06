‘Encadenada’ | La nueva obsesión de estilo de la infanta Elena

Pendientes y collares en clave maxi y con un denominador común, las cadenas.

La infanta Elena es toda una apasionada de la moda. La primogénita de los Reyes eméritos tiene un particular estilo a la hora de vestir en la que las prendas clásicas y refinadas encuentran el perfecto equilibrio con su personalidad bohemia y desenfadada. Prendas anchas y coloridas, mezcla de estampados… Conjuntos que, salvando las distancias, bien recuerdan a los que luce su hija Victoria Federica, que se ha convertido en una de las últimas prescriptoras VIP de nuestro país. No obstante, si existe un denominador común en los looks de doña Elena de Borbón y Grecia esos son los complementos.

En los días de sol no hay sombrero que se le resista; en aquellos que refresca, fulares – aunque nada que ver con aquellos que lucía su ex Jaime de Marichalar-. Pero no, no hablamos de ese tipo de accesorios. Nos referimos a los maxicollares y pendientes que luce y rescata de su vestidor una y otra vez. En concreto aquellos con forma de cadena que parecen haberse convertido en su última obsesión.

Los tiene desde hace tiempo –años-, sin embargo, parece haberles cogido especial gusto en los últimos meses. En sus últimas apariciones públicas, la infanta Elena no ha olvidado ponerse sus cadenas al cuello y tampoco adornar sus orejas con ellas. En un partido de tenis de Roland Garros, en una corrida de toros y en distintas entregas de premios. Los pendientes dorados, una de las últimas tendencias en joyas y bisutería de las últimas temporadas, acompañan una y otra vez a la Duquesa de Lugo. En cuanto a collares se refiere, sus favoritos son dos: uno en tono coral y otro azul petróleo. ¿Quieres verlos? No te pierdas nuestra galería de imágenes.