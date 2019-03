Hiba Abouk dice adiós a su melena con una imagen al desnudo

La actriz ha decidido pasar por peluquería y ha cambiado su look radicalmente, apostando por uno de los estilos de moda. ¿Te atreverías?

La conocimos por su papel protagonista en El Príncipe, ficción en la que compartía pantalla con Álex González o José Coronado. Desde ese momento, Hiba Abouk se ha colocado entre los rostros más bellos de nuestro panorama interpretativo, gracias en parte a unas facciones exóticas que hipnotizan. También por una larga y natural melena, que poco o nada había cambiado desde que la fama le acompaña.

Sin embargo, parece que la actriz tenía ganas de un cambio y ha pasado por peluquería. Concretamente se ha puesto en las manos de Iván Gómez, director creativo y embajador para España de Chanel Beauty, quien ha conseguido un imposible: que Hiba deje atrás su melena.

“Fresh cut”, así anunciaba la joven a través de sus perfiles sociales su gran cambio de look. Un bob recto, sin flequillo y con marca raya en medio. Corte que agradecía al estilista a través de sus stories pero que también compartía de forma permanente en su timeline con una imagen que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

Al desnudo, sin filtros ni maquillaje, en una foto en blanco y negro, en la que se pueden ver sus pecas, bolsitas y ojeras. Tirando de body positive, así presentaba su nuevo look, con el que sus fans han quedado divididos. En los comentarios no faltan mensajes de apoyo -“Tan bonita como siempre”- ni tampoco de quienes no están muy de acuerdo con el cambio -“Creo que no te favorece, pero si a ti te gusta no hay más que decir”-.