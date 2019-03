Encontramos la versión low cost del último look de Georgina

Este lunes 18 de marzo ha sido un día muy importante para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Era su gran día como empresarios, pues ambos inauguraban un nuevo proyecto empresarial en conjunto: la clínica Insparya de trasplantes capilares. Para un día tan especial, la modelo ha escogido un look sobrio compuesto por una fórmula perfecta: pitillos de la firma J Brand , camisa blanca de Dolce &Gabbana, bolso de Hermès, pendientes Pasquale Bruni y botas otk de Louboutin cuya combinación era sinónimo de elegancia. Sin embargo, todas estas prendas suman una cantidad no muy asequible, por lo que Look ha decidido encontrar la versión low cost de este outfit.

Camisa

Una camisa elástica de cuello solapa, manga larga y cierre frontal con botones por solo 19.95 euros en Zara.

Pantalón pitillo

Este básico te salvará en más de una ocasión, ya que es apto tanto para looks de noche como de día. De tiro alto, cinco bolsillos y efecto lavado en las costuras es muy similar al de Georgina y lo puedes adquirir por tan solo 29.95 euros.

La botas: estrellas de este look

La maniquí ha dado protagonismo a esta prenda. Unas botas OTK de Louboutin al que este digital le ha encontrado sustituto en Shein. Por tan solo 35 euros puedes tener unas botas altas de ante con cordón cruzado y puntera abierta.

Brillantes

La versión low cost evidentemente es de bisutería, pero es perfecta para un look sobrio. Pertenecen a la firma SonMo, son de cobre y puedes comprarlos por 33,99 euros. Muy similares a los de Georgina Rodríguez.