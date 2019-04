Georgina Rodríguez, ‘de camuflaje’ en su look más arriesgado

Georgina Rodríguez vuelve a triunfar con un arriesgado look de camuflaje que no te dejará para nada indiferente. La novia de Cristiano Ronaldo se ha convertido en un icono

Georgina Rodríguez sigue empeñada en romper internet. Si la novia de Cristiano Ronaldo dejó a sus seguidores con la boca abierta al conocerse en la imagen de una conocida marca de lencería, ahora Georgina sorprende con un look que no te dejará indiferente. La modelo ha querido compartir con sus fans un conjunto básico en el que irrumpe una prenda en especial: su chaqueta de camuflaje, convirtiéndose en uno de sus looks más arriesgados.

La chaqueta presenta un camuflaje muy llamativo que combina naranja chillón con tonos de amarillo y marrón, es de la firma ‘Off white’, una de las más prestigiosas marcas italianas fundadas recientemente (2012). Georgina Rodríguez deja claro que su amor por Italia va más allá del fichaje de su chico por la Juventus de Turín. La española lo ha combinado con un body de Yamayo, la firma de la que es imagen, y unas espectaculares (y prohibitivas) sandalias de Gucci.

Georgina ha sido el foco de atención en los últimos días por unas declaraciones a la revista 'Elle' donde afirmaba que su idilio con Cristiano Ronaldo fue "un amor a primera vista". También ha explicado las lágrimas que las cámaras captaron tras el partido de su novio contra el Atlético de Madrid, donde marcó tres goles: "me emocioné tanto por ver como su constancia y su duro trabajo se reflejaban en el campo. Cada vez que puedo voy a apoyarle y disfrutar de su talento. Estoy orgullosa de él".