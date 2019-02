El torero sorprende con el lanzamiento de su nueva firma online de complementos masculinos

Después de ‘cortarse la coleta’, Francisco Rivera ha decidido adentrarse en una nueva andadura profesional. El diestro anunciaba a través de sus redes sociales el nuevo proyecto que acaba de empezar y que tiene que ver con la industria de la moda. Una aventura en la que, a buen seguro podrá contar con el apoyo de su mujer Lourdes Montes, quien cuenta con una importante experiencia en el mundo del diseño.

El estilo de vestir del andaluz es bastante tradicional y cuidado. Los detalles suelen estar presentes en sus looks, donde los pañuelos de seda tienen cobran un importante protagonismo. Este gusto por la moda es precisamente lo que le ha animado a lanzarse al diseño de estos pequeños complementos bajo una nueva firma a la que ha bautizado con el nombre de Kukawa.

“Quiero hablaros de un pequeño e ilusionante proyecto que acabo de empezar. Se llama Kukawa, es una pequeña colección de pañuelos que he creado para el bolsillo de la chaqueta, para el cuello, la cabeza… Para llevar al Rocío, al campo, la playa… Me hace mucha ilusión, me encantan los pañuelos. Y me he puesto a buscar y he encontrado telas que me encantan. No hay que ser un gran diseñador, simplemente he cogido unas telas que a mí me gustan, que yo me pondría, y que cuando intento buscar cosas parecidas no encuentro. Por eso he creado Kukawa. La colección es muy pequeñita, ya veremos cómo termina. Espero que os guste”, dice él mismo a través de un vídeo que ha querido compartir en redes sociales.

La firma aún no tiene siquiera página web, sin embargo, Francisco ya comercializa los pañuelos a través de un perfil de Instagram que ha creado a propósito de este nuevo e “ilusionante” proyecto. Una cuenta que en apenas unas horas tiene más de mil seguidores y en la que ha compartido, de momento, los ocho estampados de tela que integran esta primera colección. Originales propuestas con acabados florales y étnicos que ya pueden adquirirse, por tan solo 25 euros, a través de un correo electrónico que el torero ha puesto a disposición del público.