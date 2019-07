Belén Esteban, Dafne Fernández, Malena Costa o Cristina Pedroche fueron solo algunas de las 'celebs' que no se perdieron la cita musical y mostraron sus ‘outfits’ más festivaleros y rompedores

¡Que tiemble Coachella! El MadCool, el festival más multitudinario de Madrid, ha dado el pistoletazo de salida con una fiesta de bienvenida sin precedentes. A pesar de que, desde 2016, el evento se repartía en sesiones de jueves, viernes y sábado, esta edición se ha inaugurado con una Welcome Party con una clara protagonista: Rosalía. La artista catalana consiguió congregar a más de 40.000 personas en el recinto madrileño, en el que también estuvieron presentes un sinfín de rostros conocidos. Además de repasar El mal querer, la diva del momento deleitó a los asistentes con canciones inéditas como Milionària, el nuevo tema en catalán que está sonando en todos los rincones del planeta.

La cantante de Malamente es mucho más que un fenómeno musical y no faltó la clave de estilo en su esperadísimo espectáculo. Uñas XL, volantes y mallas de ciclista son algunos de los outfits que la intérprete mostró sobre el escenario. Sin embargo, Rosalía no fue la única que marcó tendencia en la fiesta de bienvenida del festival. La colaboradora Belén Esteban, la actriz Dafne Fernández, la modelo Malena Costa o la presentadora Cristina Pedroche fueron algunas de las celebs que mostraron sus looks más festivaleros y rompedores. ¡No te lo pierdas!