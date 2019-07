El duque de Sussex se convierte en el centro de la polémica por una elección estilística.

El príncipe Harry siempre ha estado en las listas de hombres más elegantes y atractivos del mundo y, hasta hace dos años, en las de solteros de oro de la realeza pero, algo parece estarle pasando al duque de Sussex a tenor de su última aparición pública. A pesar de que porte y percha no le faltan, el hijo de Carlos de Inglaterra ha generado numerosas críticas con la elección de su outfit para la premiere europea de ‘El rey León’. Si la prensa británica ha alabado el look de la duquesa de Sussex, impecable con un diseño de Jason Wu con transparencias muy al estilo de Audrey Hepburn, el nieto de la reina Isabel no ha salido tan bien parado.

El dress code del evento en cuestión requería traje de cóctel para ellas y ‘black tie’ o smoking para ellos. Una norma que según el experto en etiqueta William Hanson, el príncipe Harry no respetó, a pesar de que debería ser perfecto conocedor de la misma. Tal como apunta el especialista, el hijo de Carlos de Inglaterra no solo no utilizó la camisa adecuada para el traje, sino que además recurrió a una pajarita de las que ya están con el nudo hecho, en lugar de anudarla él mismo. Un accesorio muy habitual en niños pequeños o en personas que no saben hacer el nudo por sí mismos. En cuanto a la camisa, las que se llevan con este tipo de trajes tienen el cuello en punta y pliegues en la parte delantera, mientras que la del Príncipe era lisa con botones.

Do we agree that Prince Harry’s bowtie this evening at #lionkingpremiere looks a bit ‘ready made’? 🤨 pic.twitter.com/bYZBY7x0Hl — William Hanson (@williamhanson) July 14, 2019

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Mientras que algunos usuarios han criticado que Meghan debería estar más pendiente de la vestimenta de Harry, otros han asegurado que las normas hay que cumplirlas y que los parámetros están para seguirlos y otros han dicho que al fin y al cabo se trata de Harry y como tal, está perfecto se ponga lo que se ponga. Juzguen ustedes.