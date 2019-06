La extraña coincidencia de estilo de Vania Millán y Lorena Gómez

Vania Millán, ex mujer de René Ramos, ha sido invitada por su amistad con Pilar Rubio. Descubre su coincidencia de estilo con Lorena Gómez, pareja de su ex

Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. En el 2014, René Ramos y Vania Millán se casaban en una idílica boda. Cinco años después, ambos han coincidido como ex casados en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. La coach profesional ha acudido por su amistad con la presentadora, que surgió a raíz de su noviazgo con René. Los dos han acudido con sus respectivas parejas, la cantante Lorena Gómez y el doctor Julián Bayón. No ha habido encuentro público entre René y Vania, ya que la mujer no ha entrado a la Catedral de Sevilla por el paseillo de los medios. Pero gracias a las redes sociales hemos sido testigos de la extraña coincidencia: Vania Millán ha lucido el mismo vestido que Lorena Gómez utilizó en su última actuación.

Un corte idéntico, tal y como las redes sociales son prueba de ello.

Una extraña coincidencia de estilo que ha juntado a la expareja y actual novia de René Ramos. El hermano de Sergio Ramos es pieza insustituible en la vida del futbolista, ya que es su agente y persona de fiar. Durante la boda, René ha sido el encargado de conducir el coche que llevaba a Sergio Ramos y a su madre hasta la Catedral de Sevilla.