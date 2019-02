La esposa de Cayetano Rivera se ha vuelto a convertir en la presentadora de moda gracias a su buen hacer en La Voz

La última edición de La Voz está siendo todo un éxito de audiencia. Si las audiciones a ciegas ya dieron que hablar gracias al desparpajo de los ‘coaches’, así como las grandes historias humanas detrás de algunos de sus aspirantes, con el arranque de las batallas el show ha experimentado un nuevo espaldarazo mediático en el que cualquier detalle cobra una especial relevancia.

Como no podía ser de otra manera, la presencia de Eva González como conductora del espacio no ha pasado desapercibida. Tanto es así que incluso su vestuario, más variado en esta nueva fase del concurso, se ha convertido en uno de los destacados gracias a su aire desenfadado y a sus atrevidas licencias. Pantalones de cuero, escotes de infarto… Eva ha dado un giro de 180 grados a su indumentaria demostrando así que puede hacer suyo casi cualquier tipo de estilo. No obstante, uno de los estilismos más comentados de la andaluza no ha sido fruto del equipo de vestuario del programa. Precisamente se producía durante la visita de la esposa de Cayetano Rivera al plató de Zapeando.

Para la ocasión, la sevillana se decantó por un diseño estampado e irregular de Maje. Se trata de una colorida pieza con escote en pico cruzado y detalles fruncidos en hombros y falda. Una delicada prenda perfecta para el entretiempo ya que puede combinarse con unos botines para dar un aire desenfadado o con unas sandalias de tacón interminable para convertirte en la perfecta invitada de boda. Este no es el único reclamo del último conjunto con el que Eva ha enamorado a sus admiradores ya que el vestido tiene un 30% de descuento y puede adquirirse por 158 euros. Una importante rebaja que, a buen seguro, convertirá a esta prenda en el próximo agotado de la firma.