¿Postizo o real? Eva González se apunta a una de las tendencias de la temporada (o no)

La mujer de Cayetano Rivera ha sorprendido con un notable cambio de imagen

Eva González causaba sensación en las semifinales de La Voz con su espectacular look. Y no precisamente en lo que a materia de estilo se refiere, donde lució un espectacular diseño de dos piezas en color blanco del modisto Iván Campaña, que también. Si no por el llamativo cambio beauty que sus estilistas crearon para la presentadora del espacio de Antena3. La ex Miss España se apuntaba a una de las tendencias capilares que más furor están causando entre las celebs esta primavera: el flequillo.

Un corte asimétrico que potenciaba sus bellas facciones y que otorgaban a la sevillana una imagen de lo más favorecedora. El peinado estaba rematado con un top knot desenfadado que potenciaba su estilizada silueta.

Precisamente anoche, la actriz Paula Echevarría acudía al evento organizado por una conocida revista con un peinado parecido. Sin embargo, como ocurriera tan solo unas semanas atrás con Blanca Suárez en el Festival de Cine de Málaga o con Vicky Martín Berrocal el pasado mes de febrero, sus peinados tenían truco. Sus flequillos eran de quita y pon. Desconocemos si el peinado de Eva es real o también si tras su look se escondía una de estas cortinillas de pelo, aunque lo cierto es que a la modelo este corte le sienta de maravilla.

Sea como fuere, con postizo o sin él, no cabe duda de que los flequillos se han convertido en el peinado estrella de la temporada. Dan mucho juego a la hora de conseguir originales looks, aunque hay que tener muy en cuenta cada tipo de pelo y la forma de cada rostro antes de coger la tijera y cortar. ¿Te animas a dar el paso o prefieres un postizo como el de las celebs?