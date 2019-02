Carmen Martínez Bordíu se acerca a los 70 años siendo una de las mujeres más célebres de nuestro país. Su cuna noble y su carácter indómito han contribuido a que tanto su vida personal como su particular manera de mostrarse al mundo no hayan pasado desapercibidos para nadie. Todos somos conocedores de su extenso currículum emocional, objeto de análisis desde su boda con Alfonso de Borbón, hasta su último romance con Timothy Mc Keague (exatleta australiano 34 más joven que ella). Sin embargo, el estilo de la ‘nietísima’ nunca ha protagonizado ningún titular. Aunque el armario de Carmen ha contado con las principales firmas de lujo de todos los tiempos, lo cierto es que nunca ha sido considerada una de las mujeres más elegantes del planeta (y tampoco lo ha pretendido).

A diferencia del caso de su gran amiga Isabel Preysler, Carmen Martínez Bordíu se ha permitido licencias de estilo que solo son entendibles en mujeres que han llevado el riesgo por montera. Desde su más tierna juventud hasta sus últimos looks, la madre de Luis Alfonso de Borbón se ha paseado por photocalls y platós televisivos con detalles de rabiosa actualidad en su indumentaria. Transparencias, estampados hipercoloristas, encajes insinuantes, color block… la exnovia de Luis Miguel ‘El chatarrero’ ha lucido en sus últimos años algunas de las tendencias propias de jóvenes millennials como si de una moderna influencer se tratara, algo que no parece muy apropiado de no ser por un pasado que lo justifique.

Carmen Martínez Bordíu siempre fue atrevida, sus originales looks no son propios de su edad dorada, sino que siempre incluyó en su imagen aspectos novedosos y ajenos al clasicismo. Unas licencias que, echando la vista atrás, se hacen muy evidentes en las instantáneas del pasado que muchos habíamos olvidado. Unas fotografías que en día como hoy han pasado a convertirse en las protagonistas de nuestra galería… Cabello rubio dorado, estampado de leopardo, escotes de infarto ¿No lo crees? Echa un vistazo a nuestro repaso.