La ‘chica dorada’ se convierte en reina de estilo con un original diseño de Ana Locking, mientras que la actriz de ‘Lost in Translation’ patina con un conjunto, a priori, muy sensual

No cabe duda de que esta está siendo una semana frenética, cargada de finales televisivas, eventos y alfombras rojas, en las que, por supuesto, no ha faltado la moda. En nuestro país, GH Dúo y La Voz se han convertido en los grandes eventos en la pequeña pantalla. Si los habitantes de Guadalix no han dejado indiferente a nadie, especialmente Juan Miguel, Paulina Rubio ha hecho lo propio para acaparar todas las miradas en la traca final del concurso musical.

La ‘chica dorada’ apostó por la moda made in Spain y dio en el centro de la diana. Para esta última noche, la intérprete sorprendió con un impresionante mini vestido multicolor con profundo escote en V, bajo asimétrico y grandes volantes firmado por Ana Locking. Un atrevido estilismo a la altura de una gran final que el huracán mexicano acompañó con botas over the knee y que, por supuesto, recibió el beneplácito de los fashionistas más extravagantes.

Al mismo tiempo y a muchos kilómetros de distancia, otro rostro conocido también parecía querer desmarcarse con un diseño original y un escote de vértigo. Sin embargo, fracasó en el intento. Se trata de Scarlett Johansson. La protagonista de Lost in Translation continúa inmersa en la promoción de Los Vengadores: Endgame, una de las películas más prometedoras del año. Para la premiere londinense, la intérprete optó por un original esmoquin satinado en negro de Tom Ford, formado por americana asimétrica y pantalón. Un traje muy original que pretendía ser altamente sensual, pero que, sin embargo, no surgió el efecto deseado.

En esta ocasión, la aguja española gana claramente la partida a la estadounidense y Paulina Rubio consigue brillar más, mucho más, que la mismísima Scarlett Johansson.