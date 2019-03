Jan Taminiau, modisto de Máxima de Holanda, se estrena en España: “Me encantaría vestir a la reina Letizia”

Jan Taminiau ha vestido también a reinas de la música como Beyoncé o Lady Gaga

Su cercanía parece impropia de un grande de la Alta Costura, sin embargo, Jan Taminiau aplica una cercanía magistral en las distancias cortas. Un aspecto de su personalidad que le convierte en uno de los modistos más afamados de la realeza europea (ha vestido a la reina Máxima en sus momentos más relevantes) y, a su vez, en uno de los más queridos. Una paradoja que hemos podido comprobar, de primera mano, gracias a la presentación de su último y ambicioso proyecto profesional: Un ‘atelier’ en plena milla de oro.

Hablemos de TAMINIAU, la colección ‘Ready to wear’ con la que llegará al día a día cotidiano de sus clientas…

TAMINIAU es un proyecto muy especial para mí porque, como sabéis, llevo haciendo Alta Costura desde hace más de 15 años. Por eso, yo solo hacía vestidos para las grandes ocasiones de mis clientas, solo cuando iban a una gala, o si se casaban o iban a una boda… Solo las acompañaba en un corto espacio de tiempo. Con la llegada de TAMINIAU, estoy feliz de poder acompañarlas en momentos cotidianos de su vida, cuando van al recoger a los niños al colegio, cuando tienen una cena de negocio o incluso cuando van a trabajar. Me permite estar a su lado mucho más tiempo.

¿Ha sido complicado para usted el reto de pasar de la Alta Costura al Pret â Porter?

En realidad, no ha sido tanto un reto para mí. Atiende a una necesidad de estar más cerca de mis clientas durante más momentos de sus vidas. Ha sido algo que me ha hecho muy feliz. Me he imaginado a mis clientas en momentos cotidianos de su vida, como cuando cogen un vuelo por trabajo, cuando salen a pasear o a cenar. Quería formar parte de todos estos roles.

¿Cómo son las prendas de TAMINIAU?

Hemos construido un ropero realmente interesante para la vida cotidiana de nuestras clientas. Bonitas faldas, chaquetas ligeras, pantalones fluidos para poder combinarlas de cualquier modo dependiendo del evento o la actividad que se puede realizar, con el fin de ir más casual o más arreglada, manteniendo siempre la alta calidad y añadiendo detalles de costura como bordados, estampados y otros detalles más propios de los diseños de gala, adaptados a looks para el día a día. La misma técnica y una idéntica forma de trabajar para modelos más cotidianos.

¿En qué se ha inspirado para crear la mujer del día a día?

Para TAMINIAU siempre me fijo en la mujer. La inspiración para mí llega con la manera que tienen de vivir su vida las mujeres. Desde ahí me imagino las prendas con las que pueden sentirse cómodas. Por ejemplo, pienso cuando una mujer viaja y elige llevar prendas ligeras y cómodas cuando lleva mucho equipaje. Me encanta que cualquiera de mis prendas se pueda combinar con unos jeans o se pueda defender en un acto más elevado. Una mujer puede ser mil cosas en un día: madre, esposa y también ser la jefa de una compañía y yo quiero estar ahí con ella siempre.

¿Qué opina de la mujer española?

Adoro a la mujer española. Cuando comencé a diseñar de manera profesional, recuerdo que tuve una clienta maravillosa que tenía 80 años. No he podido olvidar la manera que esa mujer tenía de mirarse al espejo cuando comenzó a probarse un diseño que estábamos haciendo. Me encanta como la mujer española se gusta a sí misma cuando se mira al espejo.

Y además inaugura su tienda en Madrid ¿Cómo describiría su espacio en la capital?

Ciertamente la tienda es fascinante. Muy urbana, pero con toques clásicos. Además, existe un increíble equipo a disposición de nuestras clientes. Ellos asesoran a cada una de las mujeres que llegan de una manera exquisita. Se trata de mezclar la experiencia de la alta costura para una colección más cercana. En ella conviven JAN TAMINIAU en la planta baja para recibir y concretar citas, por ejemplo, para bodas, y TAMINIAU en la planta superior. Para mí, ha sido como si fuera un gran sueño que se ha hecho realidad, ha sido realmente emotivo.

Todos conocemos que una de sus clientas más relevantes es la Reina Máxima de Holanda. ¿Cree que se animará también a ser una mujer TAMINIAU vestida de diario?

Ciertamente me encantaría que también luciera alguna de mis creaciones ‘Ready to Wear’.

¿Cómo es trabajar con ella en las grandes creaciones con las que ha brillado a nivel internacional?

Es maravilloso e inspirador… Ha sido un sueño trabajar con ella. Trabajar haciendo Alta Costura con la reina Máxima podría definirse como realizar un auténtico sueño porque lo más maravilloso es que ella ha sacado lo mejor de mí, dejándome ser yo mismo en los diseños. Crear con ella es como bailar. En el lenguaje de la costura podría decir que hemos bailado juntos de una forma maravillosa para crear sus diseños.

¿Si tuviera que elegir entre los diseños que has realizado para Su Majestad, con cuál se quedaría?

Amo todos los diseños que he hecho para ella. Son todos diferentes y no podría decidirme por uno en concreto, pero si tuviera que elegir, el diseño azul para mí fue muy importante por el momento en el que lo llevó y en lo que se convirtió con él. Ese vestido se convirtió en parte de la historia y es algo maravilloso.

Ella no ha sido la única ‘reina’ que lucido sus creaciones. Otras como Beyoncé o Lady Gaga, en este caso del mundo de la música, también han confiado en usted, ¿cómo lo valora?

Para mí, es muy importante que cualquier mujer que entra en mi estudio salga sintiéndose como una reina. Cuando empecé siendo un niño, lo hice soñando con la posibilidad de vestir a reinas y princesas, como luego ha sido. Me hace feliz seguir pudiendo vivir en ese sueño y poder seguir soñando, sabiendo que los sueños se pueden hacerse realidad

¿Le gustaría que doña Letizia, la reina de España, luciera uno de sus diseños?

Me encantaría, claro, sería maravilloso. Es mi trabajo en la vida, vestir a grandes mujeres.